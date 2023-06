20. Juni 2023

Alle haben blonde Locken: Thomas Gottschalk zeigt private Bilder von seinem Enkel

Ungewohnt privat zeigt sich Moderator Thomas Gottschalk auf Instagram. Der 73-Jährige präsentiert sich als stolzer Opa und schreibt: "Mein Enkel Sebastian und mein Großneffe Paul. (Blondes have more fun … the story continues)" Auffällig: Alle drei haben diese markanten blonden Locken. Sebastian kam 2018 auf die Welt und ist das Kind von Gottschalks Sohn Roman.

Opa Thomas hatte die Geburt damals übrigens auf Twitter verkündet: "Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden."



