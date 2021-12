13. Dezember 2021

Thore und Jana Schölermann: Ihre Tochter Ilvi ist auf der Welt

Moderator Thore Schölermann und seine Frau Jana sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das gaben sie via Instagram bekannt. "Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, was ich schreiben soll, denn keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden", heißt es in einem Kommentar, den beide veröffentlichten. Dazu stellte das Paar ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem drei Hände zu sehen sind. Zudem verrieten sie, dass ihre Tochter llvi heißt. Der nordische Name ist unter anderem bekannt aus der Kinderserie "Wickie und die starken Männer", wo die beste Freundin des Titelhelden diesen Namen trägt. Wegen der Geburt seiner Tochter verpasste Schölermann das Halbfinale der TV-Sendung "The Voice". Co-Moderatorin Lena Gercke gratulierte live aus dem TV-Studio. Der 37-Jährige teilte in einer Instagram-Story Aufnahmen, die ihn in einem Krankenhausbett liegend zeigen. "Wir fiebern mit", sagte Schölermann, während seine neugeborene Tochter auf seiner Brust schlummerte.

