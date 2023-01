Nach dem plötzlichen Tod von Lisa Marie Presley erben ihre drei Töchter, die 33-jährige Riley (2.v.r.) sowie die 14-jährigen Zwillinge Harper und Finley das Familienanwesen Graceland im US-Bundesstaat Tennessee. Das bestätigte ein Sprecher dem US-Magazin "People" . Damit bleibt die ehemalige Elvis-Residenz weiterhin in Familienbesitz. Lisa Marie Presley wurde Graceland im Alter von neun Jahren zunächst treuhänderisch überlassen, als ihr Vater starb. An ihrem 25. Geburtstag ging das Anwesen dann in ihr Eigentum über. Gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla gründete sie eine Stiftung, um Graceland zu verwalten. Heute beherbergt die Villa ein Museum und ist eine Pilgerstätte für Fans, auch weil sich das Grab des "King of Rock 'n' Roll" auf dem Gelände befindet. Lisa Marie Presley soll nun ebenfalls in Graceland beigesetzt werden.