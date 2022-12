Er knutscht schon eine neue Frau: Toni Collette gibt Scheidung von ihrem Ehemann bekannt

Im Januar 2003 hatten Schauspielerin Toni Collette und Musiker Dave Galafassi geheiratet. Kurz vor ihrem 20. Hochzeitstag gaben die beiden nun bekannt, dass sie sich scheiden lassen werden. Sie hätten diese Entscheidung einvernehmlich getroffen und seien bereits seit einiger Zeit getrennt, schrieb Collette in einem Beitrag auf Instagram . Zuvor waren Fotos von Galafassi öffentlich geworden, die ihn knutschend mit einer anderen Frau am Strand von Sydney zeigen. Collette und Galafassi haben zwei gemeinsame Kinder, die 14-jährige Tochter Sage Florence und den elfjährigen Sohn Arlo Robert. Um sie wollen sie sich trotz Trennung weiterhin gemeinsam kümmern. "Unsere Kinder sind für uns von größter Bedeutung, und wir werden weiterhin als Familie leben, wenn auch in einer anderen Form", so Toni Collette in ihrem Instagram-Posting.