Normalerweise dokumentiert Eintracht-Frankfurt-Torwart Kevin Trapp auf seinem Instagram-Account, wie er im Kraftraum trainiert und Gewichte stemmt. Doch jetzt zeigte sich der 32-Jährige in einer Yogapose, für die vor allem seine Modelfreundin Izabel Goulart bekannt ist: einem Kopfstand mit gespreizten Beinen. Ganz so elegant wie bei der Brasilianerin sieht es bei Trapp nicht aus, aber immerhin schafft er es, sicher die Balance zu halten. Goulart ist hin und weg von dem Schnappschuss und kommentierte: "Du hast BODY BY IZA gerade auf ein anderes Level gehoben!! Ich liebe dich!" Unter dem Hashtag #BodyByIza veröffentlicht die 37-Jährige auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Fitnessübungen. Trapp und Goulart sind seit 2015 ein Paar und hatten sich im Sommer 2018 verlobt.