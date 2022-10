Nazan Eckes und ihr Mann Julian Khol habe sich getrennt

Moderatorin Nazan Eckes ist wieder Single. Die 46-Jährige und ihr Mann, der österreichische Künstler Julian Khol, haben sich getrennt. Das bestätigte ihre Schwester und Managerin der "Bild"-Zeitung . "Ja, es ist richtig, Nazan und Julian sind kein Paar mehr. Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne", sagte sie. Eckes und Khol waren seit 2012 verheiratet, ihre beiden Kinder wurden 2014 und 2016 geboren. Anfang Oktober hatte die Kölnerin auf Instagram einen Familienschnappschuss zum Geburtstag ihres älteren Sohnes veröffentlicht und dazu geschrieben: "Unser 'großes' Baby ist heute acht Jahre alt geworden. We love you to the moon and back." Für Nazan Eckes ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Von 2000 bis 2007 war sie mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet und behielt nach der Scheidung seinen Nachnamen.