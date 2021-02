14. Februar 2021

Turtelt "The Bachelor" Andrej Mangold wieder?

Lange galten Andrej Mangold ("The Bachelor") und Jennifer Lange als Traumpaar. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt im "Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr aber platzte das Liebesglück. Nun wurde Mangold, wie das "OK! Magazin" berichtet, an der Seite einer neuen Dame gesichtet. So soll er in einem Wellness-Hotel mit der Schweizer Bachelorette Andrina Santoro geturtelt haben. Die Gerüchteküche brodelt.

Mehr