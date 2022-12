Leute von heute Seltener Auftritt: Uma Thurman zeigt sich mit ihrer jüngsten Tochter Luna

Doppelte Premiere am Broadway: Zum Auftakt des Musicals "Some Like It Hot" brachte Schauspielerin Uma Thurman ihre zehnjährige Tochter mit. Diese und weitere Promi-Meldungen in den Vip-News.