7. Mai 2023

Verlobung von Nina Bott gegen ihren Willen im TV ausgeplaudert

Seit 2012 ist Moderatorin Nina Bott mit ihrem Partner Benjamin Baarz liiert, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Auf ihrem Instagram-Account teilt die 45-Jährige vergleichsweise viel aus ihrem Privatleben, doch ein Detail wollte sie nicht verraten: Dass sie und Baarz verlobt sind. Genau das plauderte Moderatorin Annett Möller jetzt aber in der RTL-Sendung "Gala" aus, als Bott zu Gast war. Die gebürtige Hamburgerin wirkte sichtlich überrumpelt und kämpfte sogar mit den Tränen. Nach dem TV-Auftritt äußerte Bott ihren Unmut auf Instagram. "Das war so nicht nur nicht geplant, sondern ehrlich gesagt hatte ich sogar explizit darum gebeten, das Thema Verlobung nicht anzusprechen. Denn eine der Redakteurinnen kenne ich schon lange privat und sie wusste das schon seit vielen Monaten. Das dann doch zu tun, hat mich echt ein bisschen schockiert. Denn mein Verlobter und ich haben es wirklich sehr genossen, dass es bisher privat war", schrieb sie in einer Insta-Story. Mehr