Verona Pooth kontert fiesen Instagram-Kommentar

Verona Pooth ist dafür bekannt, dass sie munter drauflos plappert und ihre Meinung gern frei rausposaunt. So hält sie es auch auf ihrem Instagram-Account. Die 52-Jährige antwortet regelmäßig auf die Kommentare ihrer Follower. Zu einem Video , das sie mit langen Haaren in der Maske zeigt, schrieb ein User: "Doch wieder lange Haare." Denn erst vor wenigen Wochen hatte Pooth auf der Fotoplattform stolz ihren neuen Bob präsentiert. Pooths Antwort lautete: "Nein, nur fürs Foto." Bei dem Pferdeschwanz dürfte es sich also um Extensions handeln. Das wiederum animierte eine andere Userin zu der Frage: "Was ist eigentlich noch echt an Verona?" Pooths humorvolle Reaktion: "Die Stimme."