15. April 2021

"Wer bin ich?": Verona Pooth zeigt sich mit Bart

Im asymmetrischen Kleid, die Haare gelockt, die Nägel lackiert – so posiert Verona Pooth für einen Instagram-Schnappschuss vor einer Tür. Das Einzige, was an dieser Aufnahme irritiert, ist der Bart im Gesicht der 52-Jährigen. "Wer bin ich?", kommentierte Pooth ihren Beitrag – inzwischen sind nur noch zwei Emojis zu sehen. Doch zahlreiche Promis haben bereits auf die Frage geantwortet: "Conchita Wurst", schrieb etwa Moderatorin Ruth Moschner. Andere sahen in Pooth Tom Kaulitz, den Ehemann von Heidi Klum. Influencer Riccardo Simonetti erkannte sich selbst: "Jetzt sind wir uns noch ähnlicher Verona", kommentierte der 28-Jährige. Was genau es mit Pooths Verkleidung auf sich hat, verriet die Unternehmerin bisher nicht.

