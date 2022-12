2. Dezember 2022

Violet Affleck erscheint mit ihrer Mutter im Weißen Haus

Ein stylisches Mutter-Tochter-Duo! Jennifer Garner brachte ihre Tochter Violet als ihr Plus-Eins am Donnerstag zu einem Staatsdinner im Weißen Haus mit. Die Veranstaltung, die zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron stattfand, war Violets erster Auftritt dieser Art und diente auch als Geburtstagsfeier. Die Tochter von Ben Affleck, die am Donnerstag 17 Jahre alt wurde, funkelte in einem schwarzen Kleid, das mit einem Muster aus glänzenden schwarzen Herzen bedeckt war. Händchenhaltend zeigten sie sich den anwesenden Fotografen.

