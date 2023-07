28. Juli 2023

"Ich habe ein bisschen Angst": Ann-Kathrin Götze spricht über die Gefahren ihrer Hochrisikoschwangerschaft

In einer Fragerunde auf Instagram hat Ann-Kathrin Götze offen über ihre Gefühle während ihrer zweiten Schwangerschaft gesprochen. Sie habe etwas Angst, sagte die Ehefrau von Mario Götze, "weil es eine Hochrisikoschwangerschaft ist und die Chancen auf ein weiteres Frühchen leider hoch sind". Ihr erster Sohn, Rome, kam acht Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt. Es sei ein harter Start ins Leben mit einem wochenlangen Aufenthalt auf der Kinder-Intensivstation. Sie gebe alles, um das möglichst zu verhindern. Doch die Folgen für ihren Körper seien herausfordernd. "Ich versuche mich auszuruhen, treibe keinen Sport. Das allerdings führt dazu, dass sich Wasser in meinen Beinen einlagert. Mein Körper verändert sich sowieso schon so stark – und obwohl ich die Schwangerschaft weitestgehend versuche zu genießen, weil es einfach ein Wunder ist und es sich um eine kurze Zeit handelt, fühle ich mich an manchen Tagen unwohl. Kleidung passt nicht, Cellulite, geschwollene Beine und Akne", erklärte sie. Götze ist im siebten Monat schwanger. Mehr