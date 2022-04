Countdown zur Hochzeit von  Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Im Juli 2020 gaben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz nach nur sieben Monaten Beziehung ihre Verlobung bekannt, am kommenden Wochenende will das Paar nun heiraten. Die Trauung soll in Palm Beach stattfinden, wo der Vater der Braut ein riesiges Anwesen besitzt. Der gesamte Beckham-Clan ist bereits in Florida, um die Hochzeit mit vorzubereiten. Brooklyns jüngere Brüder Romeo und Cruz sollen als Trauzeugen auftreten, schreibt die britische Zeitung "The Sun" . Zudem wird bereits über die Gästeliste spekuliert, auf der neben Promis wie Schauspielerin Eva Longoria und Model Gigi Hadid auch Prinz Harry und seine Frau Meghan stehen sollen. Mit Victoria Beckham bekommt Nicola Peltz eine Designerin zur Schwiegermutter, trotzdem hat die 27-Jährige das italienische Label Valentino mit dem Entwurf ihres Brautkleides beauftragt. Als Hochzeitsfotografin soll keine Geringere als Annie Leibovitz engagiert worden sein, Rapper Snoop Dogg tritt als DJ auf und auch alle Mitglieder der Spice Girls sollen anlässlich des Events wieder zusammenkommen. Kein Wunder also, dass die Trauung von Beckham und Peltz schon jetzt als die Promi-Hochzeit des Jahres gehandelt wird.