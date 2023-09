3. September 2023

Will Smith postet Muskelbild

Der Schauspieler Will Smith hat offenbar einen kleinen 5-Kilometer-Lauf in Dubai absolviert. Die 38 Grad haben dem 54-Jährigen, der in einer körperlichen Topform zu sein scheint, dennoch zu schaffen zu gemacht: "Hat mich fast zerstört", schreibt er zu diesem Bild. Seine Follower nehmen ihn wegen seiner Muskeln jedoch auf den Arm und beziehen sich in den Kommentaren auf die berühmte "Oscar-Ohrfeige", die Smith an Chris Rock verteilte. Ein Fan schreibt: "Chris Rock sollte besser weglaufen" und ein anderer kommentiert ironisch: "Er trainiert für die kommenden Grammys".