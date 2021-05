3. Mai 2021

Will Smith zeigt seine Corona-Plauze

Trainingsjacke, Badebuxe und Hausschuhe – so zeigt sich Schauspieler Will Smith auf seinem jüngsten Instagram-Posting. Doch es ist nicht das Outfit des 52-Jährigen, das für zahlreiche Lacher sorgt, sondern sein Kommentar. "Ich will ehrlich zu euch sein. Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens", schrieb Smith. Zahlreiche Follower, darunter auch Prominente, reagierten auf den Beitrag. "Das ist der beste Post in der Geschichte von Social Media", findet etwa Musiker Questlove. Andere kommentierten: "Du bist Will Smith!! Du kannst in jeder Form sein, die du willst" oder "Lass mich ehrlich sein. Du bist 52. Du siehst super aus." Zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung während der Corona-Pandemie sind kleine Sorgen, die also auch Hollywood-Stars kennen.

