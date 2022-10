Die Schauspielerin hat einen dreijährigen Sohn namens Avi mit ihrem Partner Oliver Vaid. Doch was auf den ersten Blick wie pures Familienglück erscheint, hatte viele Höhen und Tiefen. Im Interview mit dem "Spiegel" spricht die 42-Jährige offen darüber, wie sehr sie das erste Jahr mit Kind traumatisiert hat. "Mein Sohn Avi hat ein Jahr lang nicht mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. In schlimmen Phasen ist er alle 45 Minuten aufgewacht. Ich habe ihn wochenlang nachts von drei bis fünf Uhr morgens durch die Wohnung getragen, immer um unseren Küchenblock herum. In der Sekunde, in der ich mich setzte, war er wieder wach", so die Mutter über die Strapazen mit einem Säugling. Besonders mitgenommen hat sie eine Erkenntnis: "Dass ich als Individuum gar nicht mehr existiere", das war Hegenbarth vor der Geburt des Sohnes nicht bewusst. Bei Instagram dankt sie ihrem Partner mit schönen, aber auch nachdenklichen Worten: "Dass wir uns beide nicht getrennt haben in den letzten drei Jahren überrascht mich tatsächlich nicht – wir sind beide einfach nicht der Typ für Aufgeben. Aber dass wir das als Eltern so gut hinbekommen, das finde ich überraschend schön. Als Paar angetreten und zur Familie geworden, kann einfach alles passieren. Und wir zwei sind ein gutes Eltern-Team!" Trotzdem sagt sie in dem Interview deutlich, dass sie der Beziehung kein zweites Kind zutraue.