Seit vergangenem Sommer sind Influencerin Yeliz Koc und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ein Paar. Vor wenigen Wochen verkündeten sie auf Instagram , dass sie gemeinsam ein Kind erwarten. Für die 27-Jährige ist es nicht die erste Schwangerschaft, wie sie nun in einem Video verriet. "Ich war glaube ich so 18 oder 19, da hatte ich einen Freund und bin ungeplant schwanger geworden. Mein Ex-Freund hat mich dann bedroht und war gemein zu mir. Ich wurde quasi zu einer Abtreibung gezwungen", erzählt Koc. Jahre später wurde sie erneut schwanger und wieder habe ihr Partner sie zu einer Abtreibung nötigen wollen. Doch Koc verlor das noch ungeborene Baby. "Die Fehlgeburt war für mich ganz schlimm, weil ich jahrelang das Gefühl hatte, es ist meine Schuld. Ich dachte, dass ich niemals wieder schwanger werden kann, weil ich einmal abgetrieben habe." Inzwischen freut sie sich auf ihr Kind, das sie gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht erwartet. Und an alle Männer gerichtet sagt Koc: "Sagt niemals einer Frau, sie soll abtreiben, das tut so weh. Es ist das Schlimmste, was man einer Frau sagen kann."