10. Oktober 2022

Yvonne Catterfeld genießt die Ruhe fern vom Rampenlicht – das ist der Grund

"Wenig hört ihr von mir, hm?": So beginnt der Post, den Yvonne Catterfeld nun auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hat. Zuletzt hatte sie sich in der Öffentlichkeit rar gemacht und das aus gutem Grund. "Ich mag und brauche den Alltag, den zeitweisen Rückzug aus der Öffentlichkeit, aus dieser meist irrealen Welt hier", schreibt sie. Sie könne das digitale Detox jedem nur empfehlen, mal "ein paar Tage oder gar Wochen Abstand von diesen sozialen Medien zu nehmen" und stattdessen das richtige Leben zu leben. Für was sie ihr Timeout genau nutzt, verdeutlichte sie mit einem Schnappschuss. Das Foto zeigt ihren Sohn Charlie kuschelnd mit Katze. Sie nutze die Zeit, um "voll und ganz Mama und Frau" zu sein. Catterfeld ist seit 2014 Mutter. Fans müssen sich aber nicht grämen. Ewig wird diese Auszeit nicht währen. Die nächsten Dreharbeiten stehen bereits an.

Mehr