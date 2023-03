19. März 2023

ZDF tauscht Hauptdarstellerin von "Bettys Diagnose" aus

Fans der beliebten ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose" müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Annina Hellenthal, die aktuell Krankenschwester Bettina Weiss spielt, verlässt nach "Bild"-Informationen nach sechs Jahren die Serie. Und ihre Nachfolgerin steht bereits fest: Schauspielerin Henrike Hahn schlüpft in die Rolle von Elisabeth Hertz. Die kommt im Rahmen eines Austauschprogramms in die Karlsklinik. Es bleibt also spannend im Aachener Klinikum.

