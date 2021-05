Zehn Kilo in drei Wochen: Was hinter der neuen Figur von Mark Wahlberg steckt

Kaum zu glauben, dass zwischen diesen beiden Aufnahmen nur drei Wochen liegen. Auf dem Foto links zeigt sich Schauspieler Mark Wahlberg durchtrainiert mit Waschbrettbauch, auf dem Bild rechts liegt er mit deutlich mehr Bauchumfang im Bett. Fast zehn Kilo hat sich der 49-Jährige angefuttert. In seinem Kommentar bedankt er sich bei seinem Privatkoch Lawrence Duran, der ihn regelrecht gemästet hat. In einem zweiten Instagram-Posting kündigte Wahlberg an, weitere zehn Kilo zunehmen zu wollen. Der Grund für seine neue Figur ist eine Filmrolle. In Los Angeles dreht Wahlberg zurzeit die Biografie "Father Stu". Der Streifen erzählt die Geschichte des Boxers Stuart Long, der nach seiner Karriere im Ring katholischer Priester wurde. Die Regie übernimmt Rosalind Ross, aktuelle Lebensgefährtin von Schauspieler Mel Gibson. Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest.