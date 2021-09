11. September 2021

Ashton Kutcher mit "Dusch dich!"-Rufen auf die Tribüne geschickt

Tja, mit der Körperhygiene nimmt es das Schauspielerpaar Mila Kunis und Ashton Kutcher nicht so genau. Nachdem die beiden im Juli offenherzig darüber gesprochen hatten, dass sie es mit dem Waschen eher locker sehen, entspann sich daraus ein Diskurs, der weit aus höhere Wellen schlug, als die beiden wohl erwartet hatten. So hatte Kutcher unter anderem in einem Podcast erzählt, dass er sich nach dem Training zwar etwas Wasser ins Gesicht schütte, sich aber nicht gezwungen sehe, jeden Tag seinen ganzen Körper zu waschen. "Ich wasche mir täglich die Achselhöhlen und den Schritt, aber sonst nichts", sagte er im Scherz. Ein Scherz, der nicht bei allen gut ankam. Bei seinem gestrigen Auftritt als Gastmoderator bei ESPNs College GameDay in Ames, Iowa, sah sich der 43-Jährige nun einer Meute Hygienebefürwörter ausgesetzt, deren Begrüßung sich (sorry!) gewaschen hatte. Denn die Zuschauer stimmten "Dusch dich"- Sprechchöre an, die sogar noch anhielten, als Kutcher längst auf der Tribüne saß.





