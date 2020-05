Sehen Sie im Video: Unverbesserlich – die zahlreichen Photoshop-Pannen der Kardashians.





Auch der berühmteste Spross des Klans mit K ist ganz vorne mit dabei, wenn es um mangelnde Kenntnisse in Sachen Bildretusche geht. Im Februar wollte sich Kim in ein Reptil verwandeln: Doch ihre Fans entdeckten auf dem Schlangen-Foto etwas ganz anderes: Einen Finger. Und manche gleich zwei, die hatten sich in ihren Haaren versteckt. Kürzlich gab es einen anderen Fall: Da hatte Kim versucht, an entsprechenden Stellen mit der Figur nachzuhelfen. Leider erwischte sie auch den Rahmen des Spiegels und der bekam dann ebenfalls eine in diesem Fall wenig sexy Kurve verpasst. Aber den Vogel schoss sie mit diesem Eingriff ab: Dieses Auto musste unter den Korrekturen fast ganz dran glauben. Oder war es das Auto, das hier schlank geschummelt werden sollte? Das Kardashian-Küken Kylie Jenner ist extrem erfolgreich. Sie ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Auf dem Weg dorthin musste so mancher Pool-Rand seine Form anpassen. Auch die Streifen dieses Kissens waren wohl nicht immer so krumm… Ja, Kylie hat ein sehr einnehmendes Wesen, die Freundin an ihrer Seite bekommt die volle Photoshop-Keule zu spüren. Ihr Bein erinnert fast an Kims Auto. Kourtney Kardashians größter Fail ist inzwischen legendär. Vom Kopf, der nicht auf den Körper zu passen scheint bis zur Brustwarze, die sich auf ihren Arm verirrt hat, hier geht wirklich gar nichts mit rechten Dingen zu. Vielleicht haben die Töchter ihr Photoshop-Fail-Gen ja von ihr geerbt, denn auch Mutter Kardashian-Jenner wäre in jedem Photoshop-Kurs durchgefallen. Denn unauffällig schön schummeln geht irgendwie anders. Dumm auch, wenn im Internet noch die Originalfotos lauern. Da wurde wohl ein wenig zu viel weichgezeichnet. Denn auf dem Foto, das Gordon gepostet hat, gibt es deutlich mehr Falten zu sehen. Wir lernen: Die Kardashians können es nicht lassen, auf Instagram zu schummeln, dass sich im wahrsten Sinne des Wortes „die Balken biegen“.