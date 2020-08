Sehen Sie im Video: 40 Kilo weniger – Kelly Osbourne ist kaum wiederzuerkennen.









Kelly Osbourne ist kaum wiederzuerkennen.

Die britische Sängerin hat nach eigenen Angaben 40 Kilo verloren.

Auf Instagram konnten ihre Fans ihre Entwicklung in den vergangenen Monaten verfolgen.

Die Tochter des Rockmusikers Ozzy Osbourne spricht seit mehr als zehn Jahren offen über ihr Gewicht und ihre Abnehmversuche.

In vielen Kommentaren feiern die Follower Osbourne nun für ihre schlankere Figur.

Auch die Schauspielerin Rebel Wilson trainiert in ihrer Corona-Pause regelmäßig und teilt das auf Instagram.

So können ihre Fans auch ihre Fortschritte verfolgen.

Eins ist sicher: Ihre Fans lieben die Stars für ihre Talente - ob mit oder ohne Pfunde.

Dass sich die Frauen in ihrem Körper wohl fühlen, feiern die Follower gerne dabei mit ihnen.

