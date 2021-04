Sehen Sie im Video: Khloé Kardashian zeigt sich "unberührt und ungefiltert".









Khloé Kardashian hat sich jetzt in einem langen Statement an ihre Fans gewandt. Sie spricht offen über ihre Probleme mit ihrem Körperbild. Zuvor war der Reality-TV-Star gegen die Veröffentlichung eines unbearbeiteten Fotos von sich vorgegangen, das ohne ihre Erlaubnis in den sozialen Medien verbreitet worden war. In einem Instagram-Post am Mittwoch teilt die 36-jährige unbearbeitete Fotos und Videos von sich selbst. Dazu schreibt sie: "Hey Leute, das bin ich und mein Körper, unberührt und ungefiltert.“ Weiter schreibt sie: "Das Foto, das diese Woche veröffentlicht wurde, war wunderschön. Aber als jemand, der sein ganzes Leben lang mit dem Körperbild zu kämpfen hatte, wenn jemand ein Foto von Ihnen macht, das bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurde, nicht schmeichelhaft ist oder Ihren Körper nicht so einfängt, wie er ist, nachdem Sie zu hart gearbeitet haben, um es an diesen Punkt zu bringen - und es dann der Welt zugänglich zu machen -, sollten Sie das Recht haben, zu verlangen, dass es nicht geteilt wird - egal wer Sie sind." Die ständige Häme über ihr Aussehen und der Druck immer perfekt zu sein und dabei die Standards anderer zu erfüllen, sei für sie zu viel, um es zu ertragen. Sie listet Beispiele einiger sehr unfreundlicher Bemerkungen auf, die in der Vergangenheit über sie gemacht wurden: "Khloé ist die dicke Schwester.“ "Khloé ist die hässliche Schwester." "Ihr Vater kann nicht ihr richtiger Vater sein, weil sie so anders aussieht." "Der einzige Weg, wie sie so viel Gewicht hätte verlieren können, muss eine Operation gewesen sein." "Man gewöhnt sich nie ganz daran, beurteilt und auseinandergenommen zu werden und gesagt zu bekommen, wie unattraktiv man ist. Es ist leider so, wenn man etwas oft genug hört, fängt man an, es zu glauben", fügte sie hinzu. Dadurch wäre sie konditioniert worden, sich nicht schön genug zu fühlen, um sich selbst genug zu sein. Khloé sagt, dass sie, genauso wie sie Make-up trägt oder ihre Nägel macht, Filter und Fotobearbeitungen verwendet, um "mich der Welt so zu präsentieren, wie ich gesehen werden möchte", und fügte hinzu, dass "es genau das ist, was ich weiterhin ohne Entschuldigung tun werde." Dennoch scheint sich die Schwester von Kim Kardashian jetzt genötigt zu fühlen sich ungefiltert zu zeigen, wenn auch nur so weit, wie sie selber entscheidet.

