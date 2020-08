Sehen Sie im Video: Melanie Müller in Quarantäne – Mit diesem Trick bekommt sie kontaktlos Einkäufe in die Wohnung.









Melanie Müller und ihre Familie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie hat eine besondere Einrichtung an ihrer Wohnung: Einen Lastenkran. Melanie Müller und ihre Familie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Kontakte zur Außenwelt sind jetzt tabu. Wie sich die Familie in der Quarantäne mit Lebensmitteln versorgt, zeigt die ehemalige Dschungelkönigin in ihrer Instagram Story. Denn Müller hat eine besondere Einrichtung in bzw. an ihrer Wohnung: Einen Lastenkran. Der stammt aus der ursprünglichen Nutzung ihres Lofts als Speicherraum und ist zum Glück noch funktionsfähig. Gut, wenn man in Coronazeiten einen Lastenkran am Haus und wenn man gute Freunde hat.

