Klar, Queen Elizabeth freut sich immer sehr, wenn für sie "God save the Queen" gesungen wird. Doch ihr Lieblingslied ist tatsächlich ein ganz anderer Song. Der britische Moderator Chris Evans erzählte in seiner Radioshow 2008, wie einst ein DJ auf einem Event auf Windsor Castle einen Volltreffer gelandet hat. Die Queen war begeistert, als er ihr Lieblingslied auflegte – nämlich "Dancing Queen" von ABBA. Gut gelaunt soll die Queen daraufhin den anderen Gästen gesagt haben: "Ich versuche immer sofort zu tanzen, wenn dieser Song läuft, denn ich bin die Queen und ich mag es, zu tanzen." Im Zuge dieser Enthllung lamen noch weitere Lieblingslieder der Queen ans Licht: "Anything you can do" aus dem Musical "Annie get your gun", "Sing" von Gary Barlow und "Cheek to cheek" von Fred Astaire.





