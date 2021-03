Sehen Sie im Video: Urlaubsstimmung trotz Corona – Supermodel Winnie Harlow zeigt sich am Strand.





Sehnsucht nach Urlaub garantiert: Winnie Harlow zeigt ihre Kurven – im Bikini. Winnie Harlow wurde dank ihrer auffälligen Schönheit berühmt. Jetzt sorgt die 26-Jährige erneut für Aufmerksamkeit: In einem knappen burgunderfarbenen Bikini. Fans können die Heizung wieder ausdrehen. Denn das Model setzt seine Kurven auf Instagram in Szene. Am Strand posiert die "Victoria’s Secret“-Schönheit und legt einen gewagten Tanz hin. Auf Instagram schreibt sie, dass sie seit ihrer letzten „Victoria’s Secret“-Show 10 Kilo zugenommen habe. Davor wog sie 53 Kilo. Mit ihren neu hinzugefügten Pfunden kann sich das Topmodel aber sehen lassen. Das Video und die Bilder mit Chanel-Handtasche und passenden Sandalen ernten bei ihren Fans und Kolleginnen Begeisterung. Sie macht damit nicht nur Sehnsucht nach Urlaub, in den Kommentaren wird Winnie mit Herzchen- und Feuer-Emojis überhäuft.

