Oprah Winfrey sorgte mit ihrem jüngsten Enthüllungsinterview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry für weltweite Aufmerksamkeit. Die Moderatorin gab dem Paar die Bühne und Medienpräsenz, die es wollte, doch am Ende ist die Gewinnerin wohl sie selber. Zwischen sieben und neun Millionen Dollar soll der Fernsehsender CBS dem „Wall Street Journal“ zufolge für die Rechte an dem zweistündigen Interview gezahlt haben. Die Interviewten sollen dagegen leer ausgegangen sein. Auch wenn es in dem Interview um das britische Königshaus ging, die wahre Macht saß dem Paar gegenüber. Nach Angaben des US-Magazins "Forbes" soll Oprah Winfrey im Laufe der Jahre ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar angehäuft haben.

Die britische Königin Elizabeth II wird auf knapp 500 bis 600 Millionen Dollar geschätzt.

Die 67-Jährige belegte im Jahr 2020 im Ranking der reichsten Selfmade-Milliardärinnen in den USA den neunten Platz und sie ist die erste afroamerikanische Milliardärin der US-Geschichte. Im Forbes-Ranking der mächtigsten Frauen liegt die Amerikanerin auf Rang 20 - und damit 26 Ränge vor der Queen. Und das, obwohl sie, anders als die Queen in armen Verhältnissen aufwuchs.

Ihr Talent im Umgang mit Menschen machte ihre TV-Sendung, „The Oprah Winfrey Show", zur meistgesehenen Talkshow der Fernsehgeschichte.

Sie erreichte wöchentlich geschätzt 40 Millionen Zuschauer.

Doch bei der Sendung blieb es nicht. 1986 gründete sie ihr eigenes Medienunternehmen Harpo. 2011 kam ihr eigener Fernsehsender Oprah Winfrey Network dazu. Aber Winfrey hat auch in andere Geschäftsfelder investiert, so ist sie an den „Weight Watchers“, mit aktuell sieben Prozent beteiligt.

