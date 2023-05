von Luisa Schwebel Immer wieder zeigen Videos Ben Affleck und Jennifer Lopez beim gegenseitigen Anfauchen. Jetzt zeigt ein Clip, wie Affleck wütend die Autotür hinter seiner Frau zuschlägt. Doch die Wut richtet sich wahrscheinlich gegen jemand anderen.

"Ben Affleck zeigt, dass es noch immer Gentlemen gibt", ist der Titel eines TikTok-Videos, das in den vergangenen Stunden viralgegangen ist. Es zeigt Affleck und seine Ehefrau, Sängerin Jennifer Lopez, wie sie gemeinsam zu ihrem Auto gehen. Lopez, bewaffnet mit einer großen Tasche und ihrem Coffee-to-Go-Becher wartet kurz an der Beifahrertür, bis ihr Mann ihr diese öffnet. Affleck wartet, bis seine Frau im Wagen ist, bis er die Tür etwas zu entschlossen zuschmeißt.

Wütender Ben Affleck schlägt die Autotür hinter J.Lo zu

"Der Mann sieht gestresst aus", kommentiert ein Nutzer bei Twitter. "Man gebe diesem Mann ein zehn Stunden langes Nickerchen", amüsiert sich ein anderer. Dabei erklärt das Ende des kurzen Clips anschaulich, warum Affleck fast die Hutschnur geplatzt ist. Kurz bevor er selbst ins Auto steigt, wirft er dem filmenden Paparazzo einen gereizten Blick zu und gestikuliert genervt.

Während J.Lo mit den stetig klickenden Kameras der Fotografen etwas besser umgehen kann, gibt es mittlerweile ein Archiv an Fotos von einem gestressten und genervten Affleck. Es dürfte ihn an den ersten Beziehungsanlauf mit seiner heutigen Ehefrau erinnern. Anfang der 2000er waren "Bennifer" das Paar der Stunde. Zusammen bildeten Lopez und Affleck den Gipfel des Superstardoms, verstärkt durch tägliche Medienberichte und aufsehenerregende Auftritte auf dem roten Teppich. Einen ähnlichen Status hatten damals nur Jennifer Aniston und Brad Pitt, beziehungsweise Pitt und Angelina Jolie.

Schauspieler Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez haben heimlich geheiratet. Die beiden gaben sich am vergangenen Wochenende während einer Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Das bestätigte die 52-Jährige in einem Rundschreiben an ihre Fans. "Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, Liebe ist geduldig. 20 Jahre geduldig", schrieb Lopez zu Beginn des Beitrages, in dem sie Details zur Hochzeit verriet und auch Fotos veröffentlichte. Darauf ist sie in zwei verschiedenen weißen Kleidern zu sehen, auch Affleck trug ein weißes Jackett. Den Newsletter unterschrieb Lopez zum Schluss mit ihrem neuen Namen: Jennifer Lynn Affleck.

Genervt von Fotografen

2004 verkündeten sie schließlich die Auflösung ihrer Verlobung. Der prüfende Blick der Öffentlichkeit und der Medienrummel sollen ein Grund für das Auseinanderleben des Paares gewesen sein. Seine Verachtung gegenüber den Fotografen bringt Affleck heute genauso gerne zum Ausdruck wie damals.

Auch als Paparazzi die beiden auf ihren Flitterwochen in Paris auf Schritt und Tritt folgten, blickte der Filmemacher, als würde ihm gleich die Hand ausrutschen. "Ben ist an die blinkenden Lichter gewöhnt. Aber er hatte das Gefühl, dass die Flitterwochen ein Tsunami waren. Jen ist aus Stahl und weiß, dass es dazugehört, [aber] er wird trotzdem sauer", sagte damals eine Quelle aus dem Umfeld des Paares zu "Page Six".

