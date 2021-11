Designer Virgil Abloh starb mit 41 Jahren an Krebs. Stars wie Hailey Bieber, Justin Timberlake und Drake trauern öffentlich.

Trauer um Virgil Abloh (1980-2021). Der Star-Designer starb am 28. November 2021 an einem kardialen Angiosarkom, einem seltenen und besonders aggressiven Herztumor. Er wurde 41 Jahre alt. Etliche Stars trauern um den US-Amerikaner, der zuletzt künstlerischer Leiter der Herrenkollektion von Louis Vuitton war.

Allen voran trauert Kanye West (44) um Virgil Abloh. Der Designer hatte für den Rapper unter anderem das Cover der Alben "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" und "Yeezus" gestaltet. West würdigte den Kollegen und Freund bei seinem Sonntagsgottesdienst mit einer auf diesen gemünzten Version von Adeles (33) Song "Easy On Me".

Justin Timberlake (40) schrieb auf Instagram: Was kann man sagen, wenn eine Kraft wie Virgil Abloh zu früh von uns geht? Du hast der Welt so viel gegeben, in so kurzer Zeit. Und du hast mit Intensität erschaffen... besser als der Rest von uns wusstest du, dass das Leben kurz, aber alles möglich ist. Ich fühle mich geehrt, dich gekannt zu haben. Danke, dass du deine Gabe mit uns geteilt hast."

Models und Musiker würdigen Virgil Abloh

Model Hailey Bieber (25) postete ein Bild, dass sie mit Virgil Abloh zeigt - sie trägt darauf das Hochzeitskleid, das er für sie designte. Dazu schrieb die Ehefrau von Musiker Justin Bieber (27): "Ein kreativer Kopf, wie es ihn nur einmal in einer Generation gibt. Ich werde seinen Einfluss nie vergessen. Wir lieben dich, Virgil".

Musiker Pharrell Williams (48) verbeugte sich auf Twitter. "Virgil, du warst ein freundliches, großzügiges, nachdenkliches, kreatives Genie. Dein Werk als Mensch und dein Werk als spirituelles Wesen werden ewig leben. Ich sende Liebe und Licht an deine Frau, deine Kinder, deine Familie und deine Angehörigen. Du bist jetzt bei dem Meister, leuchte".

Rapper Drake (35) fühlt sich vom Tod seines Freundes inspiriert, noch mehr zu leisten: "Mein Plan ist es, den Himmel noch 1000 Mal für dich zu berühren...ich liebe dich auf ewig, Bruder. Danke für alles".

Sehen Sie im Video: Die Pflege in Deutschland befindet sich im Notstand. Es fehlt an Personal, Geld und Wertschätzung. Der stern rief deshalb zu Beginn des Jahres zum Unterschreiben der großen Pflege-Petition an den Bundestag auf. Im Video erklärt Designer Guido Maria Kretschmer, warum er das unterstützt.