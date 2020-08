Sehen Sie im Video: Trump wünscht Maxwell "ehrlich alles Gute" – und erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Donald Trump erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Der Grund: Im Rahmen einer Pressekonferenz wünscht er Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein, alles Gute. "Keine Ahnung. Ich habe das nicht so stark verfolgt. Ich wünsche ihr ehrlich alles Gute. Ich habe sie über die Jahre mehrfach getroffen, besonders, weil ich in Palm Beach lebe und ich schätze, dass sie das auch taten. Ich wünsche ihr alles Gute." Auf Twitter kritisieren selbst Republikaner Trump für seine Aussagen. "Dies ist inakzeptabel stumpf für eine Frau, die der moralisch am meisten verdorbenen Verbrechen beschuldigt wird. Sie muss schwer bestraft werden ... und den Mädchen, die sie missbraucht hat, muss Gerechtigkeit zuteilwerden. Für alle Beteiligten." – Chip Roy "Sie ist verabscheuungswürdig und er muss das sagen." – Tim Burchett Maxwell wurde Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die US-Bundesanwaltschaft wirft der 58-Jährigen vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von ihm dann sexuell missbraucht wurden. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 35 Jahre Haft.

