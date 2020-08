"Ich habe die nächsten zwei Wochen danach im Krankenhaus verbracht und mich übergeben bis ich fast tot war." Manhattan, New York: Zahlreiche Opfer des verstorbenen mutmaßlichen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein haben vor Gericht über ihr Leid berichtet. Auch Virginia Giuffre nimmt an der Anhörung teil. Sie bekräftigt, dass Prinz Andrew sie missbraucht habe. "Er weiß genau, was er getan hat. Und ich hoffe darauf, dass er die Wahrheit sagt." Epstein habe sie zwischen 1999 und 2001 dreimal zum Sex mit dem Royal gezwungen. "Ich wurde im jungen Alter bei Mar-A-Largo rekrutiert und in einer Welt eingeschlossen, die ich nicht verstanden habe. Und seitdem kämpfe ich gegen diese Welt. Ich werde den Kampf nicht aufgeben. Ich werde nicht schweigen, bis diese Menschen zur Rechenschaft gezogen werden." Insgesamt 16 Missbrauchsopfer sagen an diesem Tag gegen Epstein und mögliche Mittäter aus. Zu einem Prozess gegen Epstein wird es aufgrund seines mutmaßlichen Suizids nicht kommen. Der Herzog von York hat die Anschuldigungen vehement dementiert.

