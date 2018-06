Er kommt aus einer gut dreijährigen Beziehung mit Heidi Klum, sie war zuletzt mit Unternehmer Elon Musk liiert: Vito Schnabel und Amber Heard haben nun öffentlich gezeigt, dass sie ganz offensichtlich zusammen sind. Auf mehreren Paparazzi-Aufnahmen, die die britische "Daily Mail" veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie das glückliche Paar händchenhaltend durch die Straßen New Yorks schlendert.

Er zieht an einer Zigarette und grinst vor sich hin, während sie auf späteren Aufnahmen bei einem gemeinsamen Abendessen wie gebannt an seinen Lippen zu hängen scheint. Stundenlang sollen die beiden beim Nobel-Italiener "Bar Pitti" in fesselnde Gespräche versunken gewesen sein.

Anfang Mai wurden der Kunsthändler und die Schauspielerin zum ersten Mal miteinander in Verbindung grebacht. Erst vor wenigen Tagen gab es Gerüchte, dass sie bei einem gemeinsamen Frühstück küssend gesichtet worden sein sollen. Viele hatten gerätselt, was denn nun Sache sei, die jetzt veröffentlichten Aufnahmen sind aber recht unmissverständlich.

Die Ex-Partner von Amber Heard und Vito Schnabel

Beide sind in Sachen Promi-Partner kein unbeschriebenes Blatt. Heard, die sich 2010 als bisexuell geoutet hatte, war bis 2012 mit der Künstlerin und Fotografin Tasya van Ree zusammen. Bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" hatte sie im Jahr zuvor jedoch Johnny Depp kennen - und später auch lieben - gelernt. Die beiden heirateten im Februar 2015, bevor Heard etwas mehr als ein Jahr später die Scheidung einreichte. Nach dieser suchte sie Zuflucht in den Armen von Unternehmer Elon Musk, doch auch diese Beziehung sollte nicht lange halten.

Vito Schnabel war vor Heard rund drei Jahre mit Model Heidi Klum zusammen, doch schon zuvor hatte er sich einige andere berühmte Damen geangelt - die immer wieder deutlich älter waren als er. 2008 soll er eine Affäre mit dem australischen Model Elle Macpherson gehabt haben, später folgte eine Beziehung mit Demi Moore. Außerdem soll er auch mit Liv Tyler zusammen gewesen sein. Amber Heard wurde im April 1986 geboren - und ist damit nur drei Monate älter als Vito Schnabel.