Vivien ist "Germany's Next Topmodel": So tickt die Siegerin der 18. Staffel

von Laura Stunz Mit ihrem Sieg schreibt das Mädchen mit den Kurven GNTM-Geschichte: Vivien Blotzki ist "Germany's Next Topmodel" 2023.

Sie hat das geschafft, wovon viele Mädchen träumen: Vivien Blotzki ist "Germany's Next Topmodel" 2023. Im Finale setzte sich die 23-Jährige gegen Selma, Somajia, Olivia und Best-Ager-Model Nicole durch und sicherte sich den Sieg, 100.000 Euro Preisgeld, das Cover der "Harper's Bazaar" sowie eine Kampagne der Kosmetikfirma Mac Cosmetics, die in der gesamten DACH-Region zu sehen sein wird.

Erstes Curvy-Model gewinnt "Germany's Next Topmodel"

Eine Kehrtwende für die Einzelhandelskauffrau-Auszubildende, die in Münstermaifeld, einem 3500-Einwohner-Städtchen im Kreis Mayen-Koblenz, zuhause ist. Doch mit dem Sieg hat die Halbbrasilianerin nicht nur ihr eigenes Leben um 180 Grad gedreht, sondern zudem auch Model-Geschichte geschrieben. Denn als erstes Curvy-Model, das "Germany's Next Topmodel" als Siegerin verlässt, ist sie Vorbild für zahlreiche junge Mädchen und Sinnbild für den Wandel des Schönheitsbildes hin zu mehr Vielfalt und Diversität.

Und das macht die GNTM-Gewinnerin besonders stolz. Im Interview mit "red." kurz nach der Sendung kann sie ihr Glück kaum fassen, zeigte sich überwältigt, dankbar und gerührt. "Das Gefühl, das überwiegt, ist Dankbarkeit. Dafür, dass ich überhaupt die Chance bekommen durfte, dass ich Woche für Woche beweisen durfte, was ich kann", betont sie. Auch bei Heidi und den anderen Kandidatinnen bedankt sie sich. Besonders stolz sei sie darauf, dass sie das allererste Curvy-Model ist, das die Show gewinnt.

Vivien Blotzki: "Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss"

"Ich bin stolz, dass mir tagtäglich Leute schreiben, die sich mit mir identifizieren können", sagt sie. Sie freue sich, wenn sie andere inspirieren könne, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Sie sagt: "Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss." Und diese Message verkörpert sie seit Beginn der 18. Staffel mit voller Überzeugung. Ihr selbstbewusstes, körperaffines und starkes Auftreten kommt nicht nur bei Heidi Klum, die sich schon lange ein talentiertes Curvy-Model als Gewinnerin von GNTM wünscht, sondern auch bei den zahlreichen Gastjuroren, die in dieser Staffel vertreten waren, gut an.

Zwar konnte Blotzki sich keinen Job sichern, punktete jedoch stets mit einer soliden Leistung bei Shootings und Catwalks. Ihr Erfolgsrezept: Selbstbewusstsein und Körpergefühl sowie der Glaube an sich selbst. "Die Kombination aus Körperbewusstsein und Selbstbewusstsein ist notwendig, um im Modelbusiness weiterzukommen", sagt sie im Interview mit ProSieben – und predigt damit das, was Klum schon seit Beginn der Sendung immer wieder betont.

Und die Jurorin kann von Beginn an nicht genug von Blotzkis Auftreten bekommen. Schon beim Setcard-Shooting ist sie Spitzenreiterin und Klums klare Favoritin. "Sie sieht so gut aus, ihr Gesicht ist so schön, ihre Posen sind so gut und das ist so ein schönes Foto", schwärmt die Jurorin damals. Wenig später folgt für das 1,80 Meter große Model dann das nächste Highlight: In Folge 10 trifft sie auf ihr Idol Ashley Graham, the "World Sexiest Woman" und bekannt für ihre Kurven.

Ashley Graham feuert sie für das Finale an

Schon vor der Staffel bezeichnet Blotzki das Model als ihr Vorbild, sagt zu "ProSieben": "Ashley Graham ist meines Erachtens ein Vorbild für alle Generationen. Sie zeigt jungen Frauen, dass Kurven wunderschön sind, werdenden Müttern, dass sie sich für nichts auf der Welt schämen müssen und vermittelt der älteren Generation den nötigen Wandel in der Modeindustrie." Auch Graham ist von der Brünetten mehr als begeistert. "Komm schon kurviges Mädchen. Du musst es für uns bis ins Finale schaffen", feuerte sie der Star damals an.

Grahams motivierende Worte nimmt Blotzki letztendlich wörtlich. Beim Fotoshooting für das Cover der "Harper's Bazaar" überzeugt sie Chefredakteurin Kerstin Schneider mit ihrem Killerblick, wird im Halbfinale von Designer Philipp Plein mit Lob und Komplimenten überschüttet. "Das ist mein Date tonight", sagte er während des Fittings. Und auch Jean Paul Gaultier ist im Finale von ihr begeistert, kommentiert ihren Walk als grazil und elegant.

Sinnbild für den Wandel der Modebranche

Mit dem Sieg will das Curvy-Model jetzt zeigen, "dass die Modebranche im Wandel ist und dass Frauen, die an sich glauben und sich von nichts und niemandem unterkriegen lassen, alles schaffen können." Auch wenn sich nicht alle Fans mit dem Model freuen können und ihren Unmut zur Entscheidung auf Instagram kundtun, hat die Gewinnerin mit dem Titel "Germany's Next Topmodel" nun die Möglichkeit dazu, ihre Message weiter in die Welt zu tragen. Denn um es in ihren Worten zu sagen: "Jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen können, egal wie er aussieht."

