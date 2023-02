Stars wie Kate Moss, Victoria Beckham und Helena Bonham Carter haben der verstorbenen Vivienne Westwood in London die letzte Ehre erwiesen.

Etliche Stars aus der Welt der Mode und des Showbusiness haben am heutigen Donnerstag der verstorbenen Fashion-Ikone Vivienne Westwood (1941-2022) die letzte Ehre erwiesen. Zum Gedenkgottesdienst in der Londoner Southwark Kathedrale erschienen unter anderem Supermodel Kate Moss (49), Designerin Victoria Beckham (48), Schauspielerin Helena Bonham Carter (56) und "Vogue"-Chefin Anna Wintour (73), wie "Daily Mail" meldet. Viele der prominenten Trauergäste trugen zu dem Anlass von Westwood selbst designte Stücke.

Diese Stars erwiesen Vivienne Westwood die letzte Ehre

So erschien Ex-Spice Girl Beckham in einem eleganten, hochgeschlossenen schwarzen Kleid, während sich Hollywood-Star Bonham Carter für ein Ensemble aus Rock und Blazer in Westwoods charakteristischen Karomuster entschieden hatte. Dazu kombinierte sie eine auffällige Perlenkette der verstorbenen Star-Designerin. Supermodel Moss trug ein dunkles Kleid in floralem Design unter einem schwarzen Blazer.

Auch Schauspielerin Elle Fanning (24), Leinwand-Legende Vanessa Redgrave (86) und Mick Jaggers (79) Tochter Georgia May Jagger (31) waren unter den Trauergästen - ebenso wie die Musiker Nick Cave (65), Bob Geldof (71) und Beth Ditto (41).

Fashion-Ikone Westwood war im Dezember vergangenen Jahres im Alter von 81 Jahren verstorben. Die Designerin, Provokateurin und Aktivistin gilt unter anderem als eine der Erfinderinnen des Punk-Looks. Im Jahr 2006 wurde sie von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zur Dame of the British Empire ernannt.