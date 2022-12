Am Donnerstag ist die Mode-Ikone Vivienne Westwood im Alter von 81 Jahren im Kreise ihrer Familie in ihrem Zuhause im Süden Londons friedlich gestorben. Bis zu ihrem letzten Augenblick tat sie, was sie liebte: Kreieren.

Im vergangenen Oktober präsentierte die Designerin ihre Kollektion für das Frühjahr 2023. Es sollte ihre letzte Kollektion werden – und sie trägt unverkennbar die Handschrift der ewigen Provokateurin. Westwood setzte bei der Schau in Paris ein deutliches Statement für die Überwindung der klassischen Geschlechter-Rollen und Stereotypen. Männliche Models schlüpften in ihre Version des kleinen Schwarzen oder des kleinen Weißen.

Die weiblichen Models durften hingegen in längst vergangenen Zeiten eintauchen. Ihre Liebe zum Punk hat der Leidenschaft Westwoods für historische Kostümen nie einen Abbruch getan. Und so wehte ein Hauch aus dem 19., 17. oder auch 16. Jahrhundert über den Laufsteg.

Vivienne Westwood – "die unbestrittene Königin der britischen Mode"

"Wir haben bis zum Ende gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke, Liebling", schrieb der Ehemann Westwoods nach der Bekanntgabe ihres Tods. Rund 30 Jahre war die Mode-Ikone mit dem 25 Jahre jüngeren Andreas Kronthaler verheiratet, der auch ihr Co-Designer war. Sie hinterlässt außerdem sowie zwei Söhne, den Fotografen Ben Westwood und Joseph Corré, den Gründer der Dessous-Firma Agent Provocateur.

"Vivienne Westwood war eine kreative Ikone, die geholfen hat, den Platz Großbritanniens an der Spitze der modernen Mode zu festigen", schrieb der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan am Donnerstagabend auf Twitter. Designerkollege Marc Jacobs ehrte Westwood auf Instagram: "Du hast es als Erste getan. Immer. Unglaublicher Stil mit brillanter und bedeutungsvoller Substanz. Ich lerne weiterhin von deinen Worten und all deinen außergewöhnlichen Kreationen." Für den Sänger Boy George, der Westwood in den frühen 1980er Jahren zum ersten Mal begegnete, ist die Designerin "ohne Frage … die unbestrittene Königin der britischen Mode".