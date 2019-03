"Die Leute werden sehen, dass er ein Ziel hat, das er töten will - und man wird herausfinden, wer das ist."

So viel verrät der Schauspieler Vladimir Furdik (48, "Game of Thrones") im Interview mit dem US-Magazin "Entertainment Weekly" über seine Rolle des Nachtkönigs in der kommenden Staffel von "Game of Thrones". Der Schauspieler fügt hinzu: "Es gibt diesen Moment, als Jon Schnee auf diesem Boot war. Da sah ihn der Nachtkönig an und hob seine Arme - diesmal gibt es einen ähnlichen und noch intensiveren Moment zwischen Jon und dem Nachtkönig." Er beschreibt damit eine Szene aus "Hartheim", der achten Episode der fünften Staffel des Fantasy-Epos. Auf die Frage, ob er eine Lieblingsszene hat, sagt Furdik: "Die kommt erst noch."