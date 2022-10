Volksmusik-Duo und Ehepaar: Marianne und Michael kündigen Karriereende an

50 gemeinsame Bühnenjahre Volksmusik-Duo und Ehepaar: Marianne und Michael kündigen Karriereende an

von Leonie Zimmermann Marianne und Michael gehören zu den wohl bekanntesten Größen in der deutschen Volksmusik. Nach fast 50 gemeinsamen Bühnenjahren will das Ehepaar sich bald aus der Öffentlichkeit zurückziehen – und zwar aus einem guten Grund.

Seit fast 50 Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne und begeistern die Welt der Volksmusik mit einprägsamen Liedern – jetzt denken sie erstmals an das Ende ihrer Karriere: Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael hat in der jüngsten Ausgabe der "NDR Talkshow" angekündigt, sich bald aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

"Wir wollen nächstes Jahr zu unserem 50. Bühnenjubiläum noch ein paar schöne Fernsehsendungen machen und uns dann verabschieden", sagte Marianne dem Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt. Schwer falle dem Ehepaar der Abschied nicht, wie Michael die Ausführungen seiner Frau ergänzt: "Ich steh' mittlerweile 62 Jahre auf der Bühne, davon bald 50 Jahre mit meiner Frau zusammen. Mir reicht es!"

Marianne und Michael mit Corona infiziert

Überraschend kommt die Ankündigung des bekannten Schlager-Ehepaares angesichts der jüngsten Ereignisse wohl kaum: Michael erlitt Anfang des Jahres einen Schlaganfall. Im Gespräch mit Meyer-Burckhardt erinnert sich der Volksmusiker: "Wir waren in Tirol in unserem Ferienhaus, und da haben wir den Einmarsch Putins in die Ukraine gesehen." Um den Leuten zu helfen, haben sie einen Hilfstransport organisiert – doch dann kam der Schlaganfall dazwischen.

Es folgten fünf Tage künstliches Koma, Bewegungseinschränkungen und eine Reha, die noch immer andauert. Michael ist zudem überzeugt, noch nicht am Ende des Weges angekommen zu sein: "Ich glaube auch, dass das die nächsten Jahre nicht aufhören wird, weil du einfach das Gefühl hast: Es fehlt dir noch was vom körperlichen Wohlbefinden." Die Corona-Infektion, die beide Schlagersänger im Zuge des diesjährigen Oktoberfestes ereilt hat, war dann nur noch die Spitze des Eisberges.

Ein letztes Mal "Weihnachten mit Marianne und Michael"

Nach fast 50 gemeinsamen Bühnenjahren blicken Marianne und Michael schon jetzt auf zahlreiche unvergessliche Momente zurück. Ihren Fans werden wohl vor allem Hits wie "Wann fangt denn endlich d' Musi an" oder "Heyo, Heyo Hüttenzauber" in Erinnerung bleiben. Wer die beiden Volksmusik-Stars nochmal live auf der Bühne sehen möchte, der hat in den nächsten Wochen die Gelegenheit dazu: Sie gehen ein letztes Mal mit "Weihnachten mit Marianne und Michael" auf Tour.