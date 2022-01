Sehen Sie im Video: Vom "Cop Killer" zum Cop-Schauspieler – Was macht Kult-Rapper Ice-T eigentlich heute?





Rapper Ice-T und seine Frau Coco Austin sind Ikonen der Popkultur. Ice-T, Rufname Ice, wurde geboren als Tracy Lauren Marrow. Sein Wirken ist in seiner Gegensätzlichkeit durchaus kurios. Denn Musik-Fans auf der ganzen Welt ist sein kontroverser Crossover-Heavy-Metal-Song „Cop Killer" ein Begriff, ein Song, in dem es um Polizeigewalt geht. Doch Film- und TV-Zuschauern ist er vor allem für seine zahlreichen Rollen als Polizist bekannt. Seit 2000 gehört Ice-T zur Stammbesetztung der Serie „Law & Order: Special Victims Unit". Dabei arbeitete er sich vom Dienstgrad des Junior Detective, über den Senior Detective bis zum Sergeant hoch. Wer denkt Ice-T habe vom Rap zum Film gefunden, der irrt. Obwohl er heute zu den bekanntesten Rappern der USA zählt, begann seine Karriere in Wirklichkeit mit Statistenrollen in der Serie Fame – Der Weg zum Ruhm. Erst Rollen als MC, also als als Master of ceremonies auf der Leinwand begründeten auch im wahren Leben seine Karriere in der Musik. Dennoch gilt er als Pionier des Gangsta-Rap, sein Debüt Rhyme Pays erschien am 28. Juli 1987 und erhielt als erstes HipHop-Album den „Explicit Lyrics"-Aufkleber. Damit sollten seit 1985 Eltern amerikanischer Teenager vor der verdorbenen Sprache der Rock- und Popmusik gewarnt werden. Für die Jugendkultur natürlich ein echtes Verkaufsargument. Seit 2006 hat Ice-T kein eigenes Album mehr veröffentlicht, musikalisch machte er in den letzten Jahren nur mit Kollaborationen von sich reden. Seit Januar 2002 ist Ice-T mit der amerikanischen Schauspielerin und Erotikmodel Nicole Austin alias „Coco" verheiratet. Am 28. November 2015 wurden die beiden Eltern einer Tochter.

