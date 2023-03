In den USA wird in jedem Jahr der Middle Name Pride Day gefeiert – ein Tag, der den Zweitnamen in den Vordergrund stellen soll. Eingeführt wurde er von dem Namensforscher Jerry Hill, der 1997 eine ganze "Celebrate Your Name Week" ins Leben gerufen hatte. Damit wollte er auf verschiedene Aspekte der Onomastik, also der Namensforschung, aufmerksam machen.

In Deutschland sind Zweitnamen zwar nicht ganz ungewöhnlich, aber auch nicht sonderlich verbreitet. Längst nicht jedes Kind bekommt einen von seinen Eltern. In den Vereinigten Staaten ist das ganz anders, dort gehört der Zweit- bzw. Mittelname zum Standard. Oft hat er eine symbolische Bedeutung, erinnert zum Beispiel an Familientraditionen, Vorfahren oder die Wurzeln im Ausland.

Das ist auch bei Prominenten nicht anders. In unserer Fotostrecke verraten wir die Zweitnamen einiger Stars – und auch, welche Geschichten sich dahinter verbergen.

J.K. Rowling hat ihren Zweitnamen einfach erfunden

Und die sind manchmal ziemlich kurios. Schauspieler Uwe Ochsenknecht und seine Frau Natascha beispielsweise haben ihre Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah allesamt nach deren jeweiligen Geburtsumständen benannt.

Bestseller-Autorin J.K. Rowling wiederum ist mit ihren Initialen weltberühmt geworden, hat diese aber einfach erfunden: Der Verlag ging davon aus, dass die "Harry Potter"-Bücher eher Teenager-Jungs als Publikum ansprechen würden. Eine Frau als Autorin könnte die jungen Leser aber abschrecken, so die Befürchtung. Deshalb sollte Rowling nur mit ihren Initialen auftreten – und dachte sich den Zusatznamen Kathleen aus, obwohl sie von Geburt aus gar keinen Zweitnamen hat.

Was auffällt: Es gibt einige Promis, die dem Middle Name Pride Day nicht viel Ehre machen. James Corden und Leonardo DiCaprio verheimlichten ihre wahren Namen sogar lange Zeit der Öffentlichkeit – aus unterschiedlichen Gründen. Das kann wohl mancher nachvollziehen, dem sein Name im Ausweis eher peinlich ist.

Ganz anders lief das übrigens bei Herzogin Meghan: Sie wurde erst als Schauspielerin und dann als Frau von Prinz Harry auf der ganzen Welt unter ihrem Zweitnamen bekannt. Eigentlich nämlich heißt sie mit Vornamen Rachel.