Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" startet bei RTL in der 20. Staffel – und Dieter Bohlen ist zurück auf dem Jurystuhl. Der Sender RTL hatte sich im März 2021 nach 20 Jahren Zusammenarbeit von ihm getrennt, doch ohne Bohlen sanken die Einschaltquoten weiter. Also kehrt er nun zur Jubiläumsstaffel zurück. "Ich bin kreuzloyal und seit 20 Jahren bei diesem Sender", sagte der 68-Jährige in einem exklusiven stern-Interview.

Auch privat gab es einige Konstanten in seinem Leben. Zweimal war Bohlen verheiratet, er ist Vater von sechs Kindern. Seit 2006 ist er mit der 30 Jahre jüngeren Carina Walz liiert. Sie damals in einem Club auf Mallorca anzusprechen sei die beste Idee seines Lebens gewesen, so Bohlen in einem Interview mit der "Schweizer Illustrierten".