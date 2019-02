Im Sommer geht es weiter: Der Sänger und Schauspieler Josh Groban kündigt auf seiner Homepage die Fortsetzung seiner 2018 begonnenen «Bridges»-Tour an. Allerdings stehen nur Konzerte in den USA an. Seine Fans hierzulande müssen 2019 wohl auf ihn verzichten.

Wenn alles läuft wie geplant, steht Groban auch am heutigen Mittwoch (27.02.), seinem 38. Geburtstag, auf der Bühne. Er hat sich in Südkoreas Hauptstadt Seoul angekündigt. Es ist die letzte Station seines Kurzbesuchs in Asien. Dort ist er - wie auch in Europa - sicher kein Unbekannter mehr, doch so groß wie in den Vereinigten Staaten ist der gebürtige Kalifornier nirgendwo sonst.

Warum liegen ihm seine - überwiegend weiblichen - Fans so zu Füßen? Ist es der klassisch ausgebildete, warme Bariton, der es mühelos auch in Tenor-Lagen schafft? Sein Image als netter Junge von nebenan? Seine uneitle Art, seine lockeren Plaudereien? Sind es die gern orchestral arrangierten, einfühlsam-romantischen Popsongs? Wahrscheinlich ist es ein Mix aus alledem.

Den Anstoß zu seiner Karriere verdankt Groban dabei einem Zufall. Er studierte nach der Highschool noch an einer Art Konservatorium in seiner Heimatstadt Los Angeles, als der kanadische Songwriter und Plattenproduzent David Foster (69) seine Entdeckung bat, kurzfristig bei der Generalprobe der Grammy-Verleihung für den irgendwo hängengebliebenden italienischen Tenor Andrea Bocelli einzuspringen - als Duettpartner von Céline Dion. Und dann tobte der ganze Saal vor Begeisterung, als der Nobody loslegte. Er war damals gerade 17 Jahre alt.

Madonna, Aerosmith und Pavarotti seien im Haus gewesen, er habe vor Nervosität geschlottert, gestand Groban 2002 der amerikanischen Talk-Lady Oprah Winfrey (65). «Fast so doll wie gerade jetzt auch», scherzte er. Inzwischen scheint er sich allerdings an Kameras und Interviews gewöhnt zu haben und ist ein gerngesehener Gast in US-Fernsehshows.

Nach einem Gastauftritt im der Kultserie «Ally McBeal» und seinem Debütalbum «Josh Groban» (2001) hat der Sänger laut Angaben auf seiner Website inzwischen mehr als 30 Millionen Tonträger international verkauft. Er ist bei Großereignissen wie den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City aufgetreten, am Broadway als Musicalstar gefeiert und für einen Grammy nominiert worden. Vergangenes Jahr war er noch dazu in der Netflix-Serie «The Good Cop» zu erleben. Kurzum: Josh Groban ist vielseitig engagiert, «Langeweile» dürfte für ihn ein Fremdwort sein.

Umso erstaunlicher ist, dass er trotz seiner beruflichen Auslastung und der Reisen noch Zeit für die Liebe gefunden hat. Der «Bild»-Zeitung verriet er im Dezember, dass er schon seit einigen Monaten mit der Schauspielerin und Autorin Schuyler Helford (28) zusammen sei. Er habe sie über eine Dating-App gefunden. «Ich weiß, es klingt etwas unromantisch, aber es hat wunderbar funktioniert. Auf diese Weise habe ich eine wundervolle Person getroffen. Ich bin total glücklich.»