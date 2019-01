View this post on Instagram

Sooo Frau Müller, hat mal wieder versucht über meinen Namen PR zu bekommen! Aber ich verstehe das schon mal langweilig werden kann im Winter. Man sogar aus Neid und Missgunst sich verleiten lässt, gegen Menschen zu schießen die für einen guten Zweck und vollkommen gratis Kindern helfen wollen, die ihren Vater verloren haben.. Tolle Wurst Fr. Müller. So muss man auch zu Lügen greifen, wie in dem Fall das ich auf der Bühne deshalb geheult haben soll. Mein Post nachdem uns Jens so überraschend und unerwartet verlassen hat, beschrieb ganz klar das wir uns nur flüchtig kannten. Als wir angefragt wurden, der Familie was gutes zu tun, sagte ich ohne zu zögern „ja klar“. Die von dir angesprochene Heuchelei ist, gerade was das Thema angeht, UNTER ALLER SAU. Der wahre Grund deines mal wieder Angriffs auf eine/mehrere/meine Person/en, zeigt das der Neid und die Missgunst vom Veranstalter nicht als Künstler wahrgenommen zu werden größer ist als das Ergebnis des Events: Nämlich der Familie und den Kindern zu helfen! Die einzige die das medial ausschlachten will und tut, bist allerdings DU..! DAS IST HEUCHELEI...! Ich fühle mich nicht angesprochen, zu oft bin ich schon für Menschen und Werte in die Flammen gesprungen! Ich zeig meine Gefühle, ob ich lache oder weine. Ich bin dafür bekannt zu meinen Taten zu stehen! Desweiteren schließe ich mich den Worten vom größten Veranstalter unserer Szene an! Ach noch was, ich werde nicht wie gewollt von dir in eine mediale Schlammschlacht ziehen, was dieses Thema angeht. Dazu ist das ganze viel zu tragisch und zugleich die Aktion von Markus Krampe zu schön und zu wichtig für die Familie von Jens..! Aber mach du ruhig. Mia Artikel/Quelle hier: https://m.bild.de/unterhaltung/leute/leute/jens-buechner-zoff-um-gedenkshow-fuer-malle-jens-59485698.bildMobile.html