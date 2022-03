Vor einem Jahr reichte Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West ein. West feuerte nun seinen dritten Anwalt. Das könnte taktische Hintergründe haben.

Kim Kardashian soll vergangene Woche einen gerichtlichen Antrag eingereicht haben, in dem sie eine rasche Scheidung fordere. Als Begründung gab sie an, dass Kanye West durch sein Verhalten ihr emotionales Leid zufügen würde. Der Rapper postete wochenlang Wutbotschaften gegen Kardashian und ihren neuen Freund Pete Davidson. Nun wechselt Kanye West erneut den Anwalt, was Konsequenzen im Scheidungsprozess haben könnte.

West ist inzwischen bei seinem vierten Rechtsbeistand in einem Jahr angekommen. Mit dem dritten Anwalt, Chris Melcher, soll die Kommunikation sehr schwierig geworden sein. Laut dem Promi-Portal "TMZ" soll Kanye West sehr wankelmütig in seiner Strategieführung bezüglich der Scheidung von Kim Kardashian gewesen sein. In einem Moment soll er den Wunsch gehabt haben, sich mit Kardashian zu streiten, im nächsten soll die Versöhnung der neue Fokus gewesen sein. Diese wechselhaften Stimmungen spiegelte auch Kanye Wests Instagram-Account der letzten Wochen wider. Er pöbelte und hetzte gegen die 41-Jährige und ihren neuen Freund und dann bereute er es wieder öffentlich, um an einem Folgetag so weiterzumachen, wie vor der Entschuldigung.

Kim Kardashian: Scheidungsanhörung für kommenden Mittwoch geplant

Doch der Anwaltswechsel zur jetzigen Zeit könnte auch taktische Hintergründe haben. Kim Kardashian beantragte vor Kurzem eine Art Eil-Scheidung, dass das Verfahren schnellstmöglich beendet werden solle, weil sie "emotionale Schmerzen" davon tragen würde. Am heutigen Mittwoch soll eine Anhörung dazu stattfinden. Es wird erwartet, dass ein Richter entscheidet, ob Kim Kardashian in dieser Instanz schon legal als Single erklärt wird. Doch die neue Anwältin von Kanye West, Samantha Spector, kann den Richter bitten, die Anhörung zu vertagen, da sie sich als neue Anwältin erst in die Materie einarbeiten muss. Bisher ist nicht bekannt, ob ein Antrag auf Vertagung von West geplant ist.

Quelle: TMZ