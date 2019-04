20:15 Uhr, ZDF, Gipfelstürmer - Das Berginternat, Familienserie

Nele Seitz (Maya Haddad), Sozialpädagogin aus Köln, erhält ein Jobangebot in der bayerischen Provinz: Im Sportinternat Schloss Bergbrunn soll sie das Kompetenzteam für junge Leistungssportler ergänzen. Von den Kolleginnen und Kollegen durchaus skeptisch beäugt, gewinnt sie bald das Vertrauen der jungen Sportler. Ihre erste Aufgabe ist der Schüler und Star-Mountainbiker Konstantin Berz (Paul Triller), der aufgrund seiner Leistungen ein wichtiges Aushängeschild für das Internat ist. Leider zeigt er sich seit einigen Wochen völlig außer Kontrolle.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Lissabon-Krimi: Feuerteufel, Krimi

Nach einem verheerenden Waldbrand nahe Lissabon wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der in dem Wald in einem Rehabilitationscamp für straffällig gewordene Jugendliche lebte. Schnell ist klar, dass es sich um Brandstiftung handelte. Unter Verdacht gerät David da Costa (Luis Pintsch), ein Freund des Opfers, der in unmittelbarer Nähe des Feuers gefunden wurde und der trotz seiner Jugend auf ein stattliches Vorstrafenregister, einschließlich diverser Brandstiftungsdelikte, zurückblicken kann.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Casino Royale, Actionthriller

Endlich Doppelnull-Agent und damit Besitzer der Lizenz zum Töten, muss James Bond (Daniel Craig) auch gleich eine Niederlage einstecken, denn seine erste Mission in Madagaskar läuft gründlich schief. Doch Bond lässt sich von einer einmal aufgenommenen Spur nicht abbringen und verfolgt die Drahtzieher weiter. Unter ihnen der Privatbankier des internationalen Terrorismus, Le Chiffre (Mads Mikkelsen), den 007 in einer dramatischen Konfrontation am Spieltisch des Casinos von Montenegro herausfordert.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Casting-Show

Manege frei für Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen! Heute stehen die Nachwuchsmodels als Dompteurinnen mit exotischen Shooting-Partnern vor der Kamera. Überraschenden Besuch in der Modelvilla bekommen sie außerdem von Moderator Thomas Gottschalk. Heidi Klums Gastjuror möchte bei einem Teaching die persönlichen Talente der Nachwuchsmodels fördern. Diese müssen die Kandidatinnen anschließend auf einer Bühne vor Publikum präsentieren.

20:15 Uhr, Tele 5, Operator - Wettlauf gegen die Zeit, Thriller

Pamela (Mischa Barton) arbeitet in der Notrufzentrale in Atlanta. Eines Tages bekommt sie einen Anruf, der das Leben ihrer Familie, mehr noch: der ganzen Stadt verändert. Ein namenloser Psychopath hat ihre Tochter in seiner Gewalt und zwingt Pamela ein grausames Spiel mitzuspielen: Nämlich ihren Ex-Mann Jeremy (Luke Goss) und seine Kollegen von Rettung und Polizei ständig in Gefahr zu bringen.