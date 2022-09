Mit dem Hubschrauber landete das Königspaar am Freitag in der Nähe des Schlosses Cardiff Castle. Per Limousine fuhren sie dann zur Kathedrale von Llandaff, wo ein Gedenkgottesdienst zu Ehren von Queen Elizabeth II. abgehalten wurde. Die Monarchin war im Alter von 96 Jahren in der vergangenen Woche auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Seitdem ist Prinz Charles nun König Charles III. und gab seinen einstigen Titel Prince of Wales vertrauensvoll an seinen ältesten Sohn und Thronfolger Prinz William weiter.

In Cardiff, der Hauptstadt von Wales, wartete ein straffer Zeitplan auf den neuen König. Zuerst ging es zu einem Trauergottesdienst in die Kathedrale von Llandaff, danach gibt es einen Abstecher in das walisischen Parlament, dem Senedd. Hier wird dem Thronfolger das Beileid zum Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. ausgesprochen. Des Weiteren soll es eine Privataudienz mit dem walisischen ersten Minister Mark Drakeford und dem Vorsitzenden in Cardiff Castle geben. Zu Ehren von König Charles III. wird auch ein Empfang stattfinden, der von der walisischen Regierung ausgerichtet wird.

König Charles III. war es eine Ehre, solange Prince of Wales zu sein

Vor dem walisischen Parlament hielt der König sogar eine Rede auf Walisisch: "Wales hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", sagte er. Außerdem dankte König Charles III. dem Parlament ebenfalls für die "herzlichen und sehr freundlichen Worte". Er fügte hinzu, es sei ein "Privileg gewesen, solange Prinz von Wales gewesen sein zu dürfen". Der König berichtete zudem, dass sein Nachfolger Prinz William, der letzte Woche zum Prinzen von Wales ernannt wurde, ebenfalls eine "tiefe Liebe" für die Nation empfinden würde.

Noch an diesem Abend soll es für König Charles III. und seine Frau Camilla zurück nach London zum Buckingham Palast gehen.

