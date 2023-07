Gwen Stefani behauptet sich seit Jahrzehnten im Musikgeschäft - im nächsten Jahr erhält sie einen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles.

Walk of Fame So süß freut sich Gwen Stefani auf den Stern

Mit einem Kinderfoto blickt Gwen Stefani zurück - und bejubelt die Gegenwart. Sie wurde für einen Stern auf dem Walk of Fame ausgewählt.

Gwen Stefani (53) feiert ihren künftigen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem Kinderfoto. Dass sie die Auszeichnung im nächsten Jahr erhalte, fühle sich an "wie ein Traum".

Sie zeigt sich im Grundschulalter

In einem Instagram-Beitrag postete die Sängerin zu einem Kinderfoto den Kommentar: "Wer wird ihr sagen, dass sie einen Hollywood Walk of Fame-Stern erhält?! Das fühlt sich wie ein Traum an!" Auf dem Flashback-Foto ist sie im Grundschulalter zu sehen und trägt eine brave Seitenscheitel-Frisur mit Haarspange. Ein zweites Foto zeigt die Sängerin strahlend im Erwachsenenalter - ebenfalls mit Spangen in den Haaren.

31 Stars erhalten 2024 den Stern

Zudem bedankte sich die No-Doubt-Frontfrau bei allen, "die dies möglich gemacht haben". Sie zählt zu den 31 Stars, die im nächsten Jahr einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood erhalten werden. Die Verantwortlichen der Auszeichnung gaben die "Hollywood Walk of Fame Class 2024" in der vergangenen Woche offiziell bekannt.

Darunter sind auch Gal Gadot (38), Chris Pine (42), Michelle Yeoh (60), Maggie Gyllenhaal (45), Toni Braxton (55), Dr. Dre (58) und die Band Def Leppard.

Gwen Stefani kennt sich mit der Stern-Ehrung bereits aus: Im Mai erhielt ihr Ehemann Blake Shelton (47) die begehrte Auszeichnung. Sie hatte ihn damals zusammen mit ihren Kindern aus erster Ehe bei dem großen Moment unterstützt.