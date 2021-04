Walter Olkewicz in seiner Rolle als Mafia-Anwalt in "Der Klient"

US-Schauspieler und "Twin Peaks"-Star Walter Olkewicz ist mit 72 Jahren verstorben. Dies habe sein Sohn bestätigt.

Der US-amerikanische Charakterdarsteller Walter Olkewicz ist tot. Er starb laut eines Berichts der Seite "Variety" im Alter von 72 Jahren, nachdem er bereits seit rund 20 Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Olkewiczs Tod sei von dessen Sohn, Drehbuchautor Zak Olkewicz, bestätigt worden.

Bekannt war Olkewicz unter anderem für seine Verkörperung der Figur Jacques in David Lynchs (75) Kultserie "Twin Peaks", die in der ersten Staffel zu Unrecht für den Mord an Laura Palmer festgenommen wird. Er kehrte für "Twin Peaks - Der Film" und im Revival der Mysteryserie im Jahr 2017 noch einmal zurück. Auch in der Sitcom "Grace" hatte er vier Staffeln lang eine tragende Rolle und verkörperte in Joel Schumachers (1939-2020) Thriller "Der Klient" einen Mafia-Anwalt.