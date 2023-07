Wandelbar – nicht nur als Barbie-Puppe: Das Leben von Margot Robbie in Bildern

Der Hype um "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie könnte nicht größer sein. Nicht nur Google leuchtet strahlend pink auf, wenn man ihren Namen sucht, auch sonst ist Robbie aktuell in aller Munde und wird bewundert. Für ihre Schönheit, ihre Ausstrahlung und vor allem für ihre Wandelbarkeit. Denn Robbie gelang karrieretechnisch das, was nur den Wenigsten gelingt: Vom "Nobody" schaffte sie es zum internationalen Hollywood-Star – in nur fünf Jahren.

Mit "The Wolf of Wall Street" feierte sie in den USA ihren Durchbruch mit Bravur. An der Seite von Mega-Star Leonardo DiCaprio ließ sie als Naomi Lapaglia die Hüllen für die vielen Sex-Szenen fallen, die sie mit DiCaprio drehen musste. Eine Meisterleistung, für die sie hoch gelobt wurde. Hinterher verriet sie, dass sie vor den Sex-Szenen so nervös gewesen war, dass sie sich vor Drehbeginn erst mal mit drei Shots Tequila beruhigen musste. Doch der Stress hat sich für Robbie definitiv ausgezahlt: Kurz darauf sah man sie im oscarnominierten Film "The Big Short", als Jane Porter in "Legend of Tarzan" sowie als Hauptrolle in der Comicverfilmung "Suicide Squad". Auch an der Seite von Will Smith in der Gaunerkomödie "Focus" stand Robbie vor der Kamera – um nur einige ihrer bisherigen Film-Highlights zu nennen.

Doch dass der Hype um die Australierin, die 2015 von der "Victoria's Secret's What is Sexy List" für ihre "sexy Eyes" ausgezeichnet wurde, noch reichlich mehr Potenzial als Hauptrollen in Blockbustern bereithält, beweist Robbie derzeit mit ihrer Rolle als Barbie im gleichnamigen Kino-Hit. An der Seite von Ryan Gosling stellt sie nicht nur "Barbieland", sondern gleich die ganze Welt auf den Kopf. Alle lieben Barbie. Alle lieben Margot Robbie. Und deswegen: Hier ihr Leben in Bildern.